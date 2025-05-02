Взносы Украины в фонд по соглашению о недрах начнутся не сразу: что говорят в Минэкономики

Украина начнет вносить свои платежи в Инвестиционный фонд по соглашению с США о недрах не ранее 2030 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, украинские взносы в Инвестиционный фонд по соглашению о недрах начнутся минимум через три-четыре, а может и пять лет. "Потому, что мы говорим о рентных платежах, который получит бюджет от добычи полезных ископаемых в соответствии с лицензиями, выданными после вступления в силу соглашения. То есть даже в обычных мирных условиях это горизонт 4-5 года, то есть очевидно, что платежи будут там не раньше 2030 года", - отметил Качка.