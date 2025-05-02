ua en ru
Пт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Взносы Украины в фонд по соглашению о недрах начнутся не сразу: что говорят в Минэкономики

Пятница 02 мая 2025 20:59
UA EN RU
Взносы Украины в фонд по соглашению о недрах начнутся не сразу: что говорят в Минэкономики Фото: заместитель министра экономики Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина начнет вносить свои платежи в Инвестиционный фонд по соглашению с США о недрах не ранее 2030 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, украинские взносы в Инвестиционный фонд по соглашению о недрах начнутся минимум через три-четыре, а может и пять лет.

"Потому, что мы говорим о рентных платежах, который получит бюджет от добычи полезных ископаемых в соответствии с лицензиями, выданными после вступления в силу соглашения. То есть даже в обычных мирных условиях это горизонт 4-5 года, то есть очевидно, что платежи будут там не раньше 2030 года", - отметил Качка.

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда. Туда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.

Свириденко также сообщила, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Министерство экономики Тарас Качка Редкоземельные металлы в Украине
NEWS
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления