Вопрос в том, что идет после слов. Зеленский отреагировал на мирный план Китая

Факт того, что Китай представил свою инициативу по миру в Украине, является неплохим. Но сейчас вопрос в том, какие шаги будут после таких предложений.

"Мне кажется, что Китай показал свое мнение на этот счет. Я уже однажды говорил, что я считаю, что это неплохо, что Китай стал говорить об Украине. Но вопрос, что идет после слов. Потому что во время войны мы должны понимать, что слова - словами, а вопросы в шагах, особенно, к чему они приведут, какой результат для нас", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что китайская инициатива совпадает с интересами Украины и мира в вопросах территориальной целостности и ядерной безопасности.

"Какие-то пункты есть, которые мне понятны, есть мнения, с которыми я не согласен и весь мир не соглашается. Тем не менее, это уже что-то. Я считаю, что правильно думать, что если там есть мнения, которые совпадают с уважением к международному праву, то мы должны использовать это и поработать в этом пункте с Китаем. Почему нет? Нам нужно собрать всех, чтобы изолировать одних", - уточнил президент.