Питання у тому, що йде після слів. Зеленський відреагував на мирний план Китаю

Факт того, що Китай представив свою ініціативу щодо миру в Україні, є непоганим. Але зараз питання у тому, які кроки будуть після таких пропозицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
"Мені здається, що Китай показав свою думку щодо цього. Я вже одного разу говорив, що я вважаю, що це непогано, що Китай почав говорити про Україну. Але питання, що йде після слів. Тому що під час війни ми повинні розуміти, що слова - словами, а питання в кроках, особливо, до чого вони приведуть, який результат для нас", - наголосив глава держави.
Зеленський додав, що китайська ініціатива збігається з інтересами України та світу у питаннях територіальної цілісності та ядерної безпеки.
"Якісь пункти є, які мені зрозумілі, є думки, з якими я не погоджуюсь і весь світ не погоджується. Проте, це вже щось. Я вважаю, що правильно думати, що якщо там є думки, які збігаються з повагою до міжнародного права, то ми маємо використовувати це та попрацювати у цьому пункті з Китаєм. Чому ні? Нам потрібно зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - уточнив президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Китаю представила свій мирний план щодо війни Росії проти України. Він складається із 12 пунктів.
Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія вже розкритикував таку ініціативу КНР.
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