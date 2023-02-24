Питання у тому, що йде після слів. Зеленський відреагував на мирний план Китаю

Факт того, що Китай представив свою ініціативу щодо миру в Україні, є непоганим. Але зараз питання у тому, які кроки будуть після таких пропозицій.

"Мені здається, що Китай показав свою думку щодо цього. Я вже одного разу говорив, що я вважаю, що це непогано, що Китай почав говорити про Україну. Але питання, що йде після слів. Тому що під час війни ми повинні розуміти, що слова - словами, а питання в кроках, особливо, до чого вони приведуть, який результат для нас", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що китайська ініціатива збігається з інтересами України та світу у питаннях територіальної цілісності та ядерної безпеки.

"Якісь пункти є, які мені зрозумілі, є думки, з якими я не погоджуюсь і весь світ не погоджується. Проте, це вже щось. Я вважаю, що правильно думати, що якщо там є думки, які збігаються з повагою до міжнародного права, то ми маємо використовувати це та попрацювати у цьому пункті з Китаєм. Чому ні? Нам потрібно зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - уточнив президент.