Вопрос статуса Крыма сейчас "не ко времени", но это не дает России свободы действий, - Макрон

Такой комментарий Макрон сделал в ответ на вчерашнее заявление американского лидера Дональда Трампа. Тот заявил, что Крым, аннексированный Россией в 2014 году, "потерян" для Киева.

В Кремле, конечно, сразу "полностью" согласились с высказываниями американского президента по Крыму.

Макрон, однако, воспринял высказывания Трампа не так однозначно, По словам президента Франции, Трамп лишь "описал фактическую ситуацию".

"Означает ли это, что мы должны предоставить России полную свободу действий? Нет. Вопрос статуса полуострова сейчас в любом случае не стоит, и решать его не нам", - подчеркнул французский лидер.