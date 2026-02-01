Вопрос пары суток: президент Сербии ожидает удар США по Ирану

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что США могут нанести удар по Ирану в течение ближайших двух суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pink.
По словам Вучича, США могут нанести удар, чтобы отвлечь внимание от опубликованных на днях файлов по делу Эпштейна. Президент Сербии уверен, что инцидент ускоряет решение, поэтому он ожидает атаку на Иран в течение 48 часов.
"Когда появляется подобная чепуха, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбардировать. Ускоряет ли они принятие решений - я почти уверен", - сказал Вучич.
Напомним, на днях The Wall Street Journal написало, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде поработать над возможными вариантами быстрых действий против Ирана.
Как пояснили источники, меры должны нести решительный характер и не втянуть США в длительную войну на Ближнем Востоке.
Кроме того, источники The New York Times рассказали, что Трампу представили несколько сценариев ударов по Ирану, которые в том числе включают сухопутное вторжение.
Тем временем Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что любая атака со стороны США спровоцирует "региональную войну" на Ближнем Востоке.