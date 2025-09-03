Рада сделала первый шаг к налогообложению криптовалют
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине. Криптовалюты можно будет легализовать, уплатив налоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект 10225-д поддержали 246 депутатов.
Железняк сообщил, что налоги будут на уровне 18% НДФЛ +5% военного сбора с прибыли от продажи виртуальных активов.
Кроме того, в первый год действия закона будет льготная ставка 5% НДФЛ.
"Кто регулятор (НБУ или НКЦБФР) до сих пор не известно", - добавил депутат и заявил, что ко второму чтению проект может существенно измениться.
Что предлагается
Ранее автор проекта, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что предложена "самая простая" модель налогов - налогообложение прибыли.
"То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов", - пояснил депутат от "Слуги народа".
Кроме того, предусмотрен переходный период. "Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом", - добавил Гетманцев.
Положения законопроекта
В проекте предусматривается определение виртуального актива - это особый вид цифрового объекта (имущества), который существует в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).
Предусмотрено, что виртуальные активы не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права. Вместе с тем, редакция, предложенная к первому чтению, которая еще может обсуждаться, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании закона Украины "О платежных услугах".
Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:
- - токены с привязкой к активам - их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;
- - токены электронных денег - привязаны к одной официальной валюте;
- - другие виртуальные активы - категория, охватывающая активы, которые не относятся к первым двум типам. Здесь нами предложена модель, согласно которой Регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенов электронных денег) будут принадлежать к этой категории.
Регулирование рынка криптовалют
Напомним, в Меморандуме с МВФ за декабрь 2024 года появился пункт, по которому Украина обновит законодательство по регулированию криптовалют. Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовят соответствующие изменения при технической помощи МВФ. Документ также установит, какой из этих органов станет главным регулятором криптовалютного рынка в Украине.
НКЦБФР в марте представила свой проект Модели регулирования и надзора на рынке виртуальных активов Украины.
В НБУ заявили, что законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен до октября 2025 года.