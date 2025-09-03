Рада сделала первый шаг к налогообложению криптовалют

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине. Криптовалюты можно будет легализовать, уплатив налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект 10225-д поддержали 246 депутатов.

Железняк сообщил, что налоги будут на уровне 18% НДФЛ +5% военного сбора с прибыли от продажи виртуальных активов.

Кроме того, в первый год действия закона будет льготная ставка 5% НДФЛ.

"Кто регулятор (НБУ или НКЦБФР) до сих пор не известно", - добавил депутат и заявил, что ко второму чтению проект может существенно измениться.

Что предлагается

Ранее автор проекта, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что предложена "самая простая" модель налогов - налогообложение прибыли.

"То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов", - пояснил депутат от "Слуги народа".

Кроме того, предусмотрен переходный период. "Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом", - добавил Гетманцев.

Положения законопроекта

В проекте предусматривается определение виртуального актива - это особый вид цифрового объекта (имущества), который существует в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Предусмотрено, что виртуальные активы не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права. Вместе с тем, редакция, предложенная к первому чтению, которая еще может обсуждаться, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании закона Украины "О платежных услугах".

Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории: