ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рада сделала первый шаг к налогообложению криптовалют

Украина, Среда 03 сентября 2025 12:34
UA EN RU
Рада сделала первый шаг к налогообложению криптовалют Фото: криптовалюты будут облагать налогом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине. Криптовалюты можно будет легализовать, уплатив налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект 10225-д поддержали 246 депутатов.

Железняк сообщил, что налоги будут на уровне 18% НДФЛ +5% военного сбора с прибыли от продажи виртуальных активов.

Кроме того, в первый год действия закона будет льготная ставка 5% НДФЛ.

"Кто регулятор (НБУ или НКЦБФР) до сих пор не известно", - добавил депутат и заявил, что ко второму чтению проект может существенно измениться.

Что предлагается

Ранее автор проекта, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что предложена "самая простая" модель налогов - налогообложение прибыли.

"То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов", - пояснил депутат от "Слуги народа".

Кроме того, предусмотрен переходный период. "Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом", - добавил Гетманцев.

Положения законопроекта

В проекте предусматривается определение виртуального актива - это особый вид цифрового объекта (имущества), который существует в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Предусмотрено, что виртуальные активы не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права. Вместе с тем, редакция, предложенная к первому чтению, которая еще может обсуждаться, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании закона Украины "О платежных услугах".

Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

  • - токены с привязкой к активам - их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;
  • - токены электронных денег - привязаны к одной официальной валюте;
  • - другие виртуальные активы - категория, охватывающая активы, которые не относятся к первым двум типам. Здесь нами предложена модель, согласно которой Регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенов электронных денег) будут принадлежать к этой категории.

Регулирование рынка криптовалют

Напомним, в Меморандуме с МВФ за декабрь 2024 года появился пункт, по которому Украина обновит законодательство по регулированию криптовалют. Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовят соответствующие изменения при технической помощи МВФ. Документ также установит, какой из этих органов станет главным регулятором криптовалютного рынка в Украине.

НКЦБФР в марте представила свой проект Модели регулирования и надзора на рынке виртуальных активов Украины.

В НБУ заявили, что законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен до октября 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Криптоиндустрия
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике