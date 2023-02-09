Зеленский о новом оборонном пакете от Великобритании: Согласовали поставки дальнобойного оружия

Великобритания предоставит Украине новый крупный пакет оборонной помощи, который станет четким сигналом о том, что государства двигаются вместе к победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время встречи с представителями СМИ на военной базе Bovington Camp.