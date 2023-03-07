Вопрос чести. Разведка обещает найти виновных в расстреле бойца ВСУ

Главное управление разведки Украины приложит все усилия для того, чтобы найти виновных в жестоком убийстве украинского военного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне опубликовали видео жестокого убийства для того, чтобы деморализовать украинцев. Однако это не подействовало и только прибавило как военным, так и мирному населению ненависти к России.

Юсов рассказал, что ГУР уже приступил к поиску исполнителей преступления. Ведомство сделает все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность, ведь это вопрос чести.

"Россияне сознательно записали это преступление на видео и сознательно его обнародовали. Это те акты геноцида, которые решители не стесняются, и публичная политика этого режима и этой так называемой армии", - уточнил он.

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