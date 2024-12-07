Шольц снова высказался о немецких миротворцах в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность направления немецких миротворцев в Украину. По крайней мере пока в стране идет война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По его словам, пока бушует война, в Украине не будет ни солдат из Германии, ни немецких сухопутных войск.

"На период после этого (войны, - ред) речь должна идти о гарантиях безопасности, которые еще обсуждаются, чтобы Украина была уверена, что Россия не нападет на нее в третий раз как в 2014 и 2022 годах", - сказал он.

При этом, как отметил Шольц, какими могут быть эти гарантии, будет обсуждаться с Украиной.