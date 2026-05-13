Писториус заявил о признаках переломного момента в войне РФ против Украины

"Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя", - сказал Писториус после визита в Украину.

По его словам, украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат.

На украинских командных пунктах в Запорожской и Днепропетровской областях Писториусу продемонстрировали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами.

Он также имел возможность собственными глазами наблюдать за операциями, которые продолжаются. Украина развила свои возможности, особенно с прошлого года, от чего, как ожидается, выиграют и немецкие вооруженные силы в рамках стратегического партнерства.

"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины", - отметил немецкий министр.