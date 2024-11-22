Писториус отказался баллотироваться на должность канцлера Германии

Внеочередные выборы в Германии должны пройти 23 февраля. И в середине ноября стало известно, что в партии действующего канцлера Олафа Шольца СДПГ рассматривали вариант баллотирования на этот пост именно Писториуса, который пользуется большей популярностью, чем действующий глава федерального правительства.

При этом правящая социал-демократическая партия ФРГ уже отстает по опросам, и находится на третьем месте после оппозиционных консерваторов и ультраправых.

Сегодня, 21 ноября, Писториус заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах.

"Я только сообщил лидерам нашей партии и парламентских групп, что я не буду выдвигаться как кандидат на должность федерального канцлера", - сказал глава Минобороны Германии в видеоролике, обнародованном на ресурсе СДПГ.

Писториус подчеркнул, что это его "суверенное и совершенно личное решение".

Партия Шольца считала фаворитом Писториуса

Хотя традиционно действующий канцлер всегда имел лучшую позицию, чтобы возглавить свою партию на следующих выборах, нынешняя резкая разница в популярности между Шольцем и Писториусом вызывала у СДПГ сомнения в этом.

По данным немецкого издания Spiegel, на прошлой неделе на закрытом заседании некоторые депутаты Бундестага от СДПГ впервые заявили о том, что на выборы нужно идти не со Шольцем, а с Писториусом, который считается более популярным политиком.

Это произошло на фоне развала трехсторонней "светофоровой" коалиции в Германии из-за разногласий по экономическим вопросам.

Писториус поддержал Шольца

Вместе с тем, в четверг вечером Писториус впервые полностью поддержал Шольца, назвав его "выдающимся федеральным канцлером".

"Он провел коалицию из трех партий из-за, возможно, самого большого кризиса за последние десятилетия", - сказал глава Минобороны ФРГ.

Руководство СДПГ в начале следующей недели будет добиваться официального выдвижения Шольца кандидатом в канцлеры от партии, сообщил Reuters источник в партии.

При этом политологи считают, что недостаточное доверие к Шольцу в последние дни, в частности у его партии СДПГ, поставит его "в еще более невыгодное положение по сравнению с его главным соперником" - кандидатом в канцлеры от консерваторов Фридрихом Мерцем.

Развал коалиции в Германии и предстоящие выборы

Как сообщалось ранее, в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как канцлер Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера (представитель партии СДПГ).

Добавим, что после этого были уволены все министры по СДПГ.

Уже 8 ноября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отдал министрам удостоверение об увольнении.

В свою очередь Шольц заявил о готовности вынести вопрос доверия к правительству на рассмотрение Бундестага. А немецкие оппозиционные партии рассматривают вариант создания новой коалиции с партией Шольца, однако без его участия.

Отметим, что досрочные выборы в ФРГ могут повлиять не только на внутреннюю политику Германии, но и на ее внешнюю политику, в частности в отношениях с Украиной. Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.