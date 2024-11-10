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Оппозиция в Германии не исключает коалицию с партией Шольца, но без него

Германия, Воскресенье 10 ноября 2024 15:59
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Оппозиция в Германии не исключает коалицию с партией Шольца, но без него Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер видит только одного возможного партнера по коалиции. Это партия нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ), но есть нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online.

"Единственный реальный шанс на данный момент - это СДПГ без Олафа Шольца", - сказал Зедер.

В то же время во время своего заявления лидер ХСС показал, что он скептически относится к заявлениям лидера СДПГ Кристиана Линднера о том, что он хочет снова стать федеральным министром финансов в новом федеральном правительстве.

"Я уважаю Кристиана Линднера. Но он также совершил много ошибок в этой коалиции... Возвращение никогда не исключено. Но я скептически отношусь к простому продолжению", - отметил он.

В то же время Зедер призвал Шольца в ближайшее время вынести на рассмотрение Бундестага вопрос о вотуме доверия.

"Если правительство потерпело неудачу, то необходимо немедленно расчистить путь к новым выборам. Иначе сложится впечатление, что канцелярия превращается в центр предвыборной кампании", - подытожил он.

Распад коалиции в Германии

Напомним, ранее на этой неделе в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера, являющегося представителем Свободной демократической партии (СДП).

После Линднера были уволены все министры по СДП. Вчера 8 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отдал им удостоверение об увольнении.

Более подробно о распаде коалиции, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Германия Олаф Шольц
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