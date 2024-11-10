Оппозиция в Германии не исключает коалицию с партией Шольца, но без него

Лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер видит только одного возможного партнера по коалиции. Это партия нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ), но есть нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online .

"Единственный реальный шанс на данный момент - это СДПГ без Олафа Шольца", - сказал Зедер.

В то же время во время своего заявления лидер ХСС показал, что он скептически относится к заявлениям лидера СДПГ Кристиана Линднера о том, что он хочет снова стать федеральным министром финансов в новом федеральном правительстве.

"Я уважаю Кристиана Линднера. Но он также совершил много ошибок в этой коалиции... Возвращение никогда не исключено. Но я скептически отношусь к простому продолжению", - отметил он.

В то же время Зедер призвал Шольца в ближайшее время вынести на рассмотрение Бундестага вопрос о вотуме доверия.

"Если правительство потерпело неудачу, то необходимо немедленно расчистить путь к новым выборам. Иначе сложится впечатление, что канцелярия превращается в центр предвыборной кампании", - подытожил он.