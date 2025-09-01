Писториус раскритиковал заявления Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях военной безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Глава Минобороны Германии отреагировал на сообщения СМИ о том, что фон дер Ляйен говорила о планах развертывания многонациональных сил в Украине.
Писториус считает принципиально неправильным обсуждать такие вопросы до того, как сесть за стол переговоров.
По его мнению, Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции по развертыванию войск в Украине.
"Я воздерживаюсь от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом", - сказал немецкий министр.
По его словам, продолжаются дискуссии о том, "что было бы возможно, что не было бы возможно, и при каких оговорках и условиях что-то вообще было бы возможно".
"Но я считаю, что обсуждать это публично на данный момент совершенно неправильно", - подчеркнул Писториус.
Заявление Урсулы фон дер Ляйен
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности после завершения войны. Гарантии безопасности будут полностью подкреплены обязательствами США.
По ее словам, решение об отправке войск каждая страна будет принимать самостоятельно.
В состав войск потенциально войдут десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, которых будут поддерживать США, в частности системы командования и управления, а также средства разведки и наблюдения.
"После любого мирного соглашения Киеву понадобится довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование. ЕС придется сделать свой вклад", - подчеркнула она.
Фон дер Ляйен не предоставила подробностей, отметив лишь, что дискуссии о гарантиях безопасности идут "очень хорошо".