Писториус раскритиковал заявления Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Глава Минобороны Германии отреагировал на сообщения СМИ о том, что фон дер Ляйен говорила о планах развертывания многонациональных сил в Украине.

Писториус считает принципиально неправильным обсуждать такие вопросы до того, как сесть за стол переговоров.

По его мнению, Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции по развертыванию войск в Украине.

"Я воздерживаюсь от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом", - сказал немецкий министр.

По его словам, продолжаются дискуссии о том, "что было бы возможно, что не было бы возможно, и при каких оговорках и условиях что-то вообще было бы возможно".

"Но я считаю, что обсуждать это публично на данный момент совершенно неправильно", - подчеркнул Писториус.