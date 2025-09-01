Пісторіус розкритикував заяви Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Але я вважаю, що обговорювати це публічно на даний момент абсолютно неправильно", - наголосив Пісторіус.

За його словами, тривають дискусії про те, "що було б можливо, що не було б можливо, і за яких застережень та умов щось взагалі було б можливо".

"Я утримуюся від підтвердження чи коментування таких міркувань будь-яким чином", - сказав німецький міністр.

На його думку, Євросоюз не має жодних повноважень чи компетенції щодо розгортання військ в Україні.

Пісторіус вважає принципово неправильним обговорювати такі питання до того, як сісти за стіл переговорів.

Глава Міноборони Німеччини відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що фон дер Ляєн говорила про плани розгортання багатонаціональних сил в Україні.

Заява Урсули фон дер Ляєн

Нагадаємо, раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення війни. Гарантії безпеки будуть повністю підкріплені зобов'язаннями США.

За її словами, рішення про відправку військ кожна країна буде ухвалювати самостійно.

До складу військ потенційно увійдуть десятки тисяч військовослужбовців під керівництвом Європи, яких підтримуватимуть США, зокрема системи командування та управління, а також засоби розвідки та спостереження.

"Після будь-якої мирної угоди Києву знадобиться досить значна кількість солдатів, і їм потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання. ЄС доведеться зробити свій внесок" - наголосила вона.

Фон дер Ляєн не надала подробиць, зазначивши лише, що дискусії про гарантії безпеки йдуть "дуже добре".