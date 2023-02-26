Писториус о позиции Китая в отношении войны в Украине: давайте судить по действиям, а не словам

По его словам, "мирный план" Китая по миру в Украине, на самом деле, является лишь документом с двенадцатью пунктами. Однако для того, чтобы Россия действительно прекратила свое вторжение, следует действовать.

"Я приветствую предложение Китая, также как инициативу, но теперь следует действовать. Китай влияет на Россию. Когда я слышу сообщения, которые я не знаю, правдивы ли, о том, что Китай якобы планирует поставлять беспилотники-камикадзе России одновременно, когда представляется "мирный план", я бы предложил судить о Китае по его действиям, а не по его декларации. Но, во-первых, это только документ с двенадцатью пунктами, а теперь следует еще больше", - сказал министр.

Он отметил, что если Китай действительно будет поставлять России дроны-камикадзе, то это ставит под сомнение все предложения по предложенному "мирному плану".

"Если бы это было так - у меня нет дополнительной информации - это было бы удручающим событием, которое, конечно, также поставило бы под сомнение доверие к Китаю, если бы предложение о прекращении огня было сделано в годовщину начала войны. Это вряд ли бы соединилось", - подчеркнул Писториус.