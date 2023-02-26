Пісторіус про позицію Китаю щодо війни в Україні: давайте судити по діях, а не словах

За його словами, "мирний план" Китаю щодо миру в Україні, насправді є лише документом з дванадцятьма пунктами. Однак для того, щоб Росія дійсно припинила своє вторгнення слід діяти.

"Я вітаю пропозицію Китаю, також як ініціативу, але тепер слід діяти. Китай впливає на Росію. Коли я чую повідомлення, які я не знаю, чи правдиві, про те, що Китай нібито планує постачати безпілотники-камікадзе Росії водночас, коли представляється "мирний план", я б запропонував судити про Китай за його діями, а не за його декларації. Але, по-перше, це лише документ із дванадцятьма пунктами, а тепер слідує ще більше", - сказав міністр.

Він зауважив, якщо Китай дійсно буде постачать Росії дрони-камікадзе, то це ставить під сумніви всі пропозиції щодо запропонованого "мирного плану".

"Якби це було так - у мене немає додаткової інформації - це було б гнітючою подією, яка, звичайно, також поставила б під сумнів довіру до Китаю, якби пропозицію про припинення вогню було зроблено в річницю початку війни. Це навряд чи поєдналося б", - підкреслив Пісторіус.