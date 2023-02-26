Пісторіус про позицію Китаю щодо війни в Україні: давайте судити по діях, а не словах

Китай має певний вплив на Росію. Однак він не буде вирішувати, хто вестиме мирні перемовини з приводу закінчення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
За його словами, "мирний план" Китаю щодо миру в Україні, насправді є лише документом з дванадцятьма пунктами. Однак для того, щоб Росія дійсно припинила своє вторгнення слід діяти.
"Я вітаю пропозицію Китаю, також як ініціативу, але тепер слід діяти. Китай впливає на Росію. Коли я чую повідомлення, які я не знаю, чи правдиві, про те, що Китай нібито планує постачати безпілотники-камікадзе Росії водночас, коли представляється "мирний план", я б запропонував судити про Китай за його діями, а не за його декларації. Але, по-перше, це лише документ із дванадцятьма пунктами, а тепер слідує ще більше", - сказав міністр.
Він зауважив, якщо Китай дійсно буде постачать Росії дрони-камікадзе, то це ставить під сумніви всі пропозиції щодо запропонованого "мирного плану".
"Якби це було так - у мене немає додаткової інформації - це було б гнітючою подією, яка, звичайно, також поставила б під сумнів довіру до Китаю, якби пропозицію про припинення вогню було зроблено в річницю початку війни. Це навряд чи поєдналося б", - підкреслив Пісторіус.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що факт того, що Китай представив свою ініціативу щодо миру в Україні, є непоганим. Але зараз питання у тому, які кроки будуть після таких пропозицій.
Раніше стало відомо, що влада Китаю представила свій "мирний план" щодо війни Росії проти України. Він складається із 12 пунктів.
Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія вже розкритикував таку ініціативу КНР.
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