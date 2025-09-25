RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Писториус бьет тревогу: российские спутники преследуют немецкие

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Два российских спутника активно сопровождают немецкие спутники, что создает потенциальную угрозу для их работы

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Писториус рассказал, что "слежкой" занимаются российские спутники "Луч/Олимп".

"Россия и Китай в последние годы быстро расширили свои возможности ведения войны в космосе. Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или уничтожать кинетически", - обратил внимание министр обороны. 

Писториус подчеркнул важность разработки наступательных возможностей в космосе как средства сдерживания таких маневров.

Как пишет Sky News, российские спутники "Луч/Олимп", запущенные в 2014 и 2023 годах, давно подозреваются в "блуждании" и "подслушивании" других спутников, останавливаясь рядом для перехвата сигналов.

Французский космический стартап Aldoria заявил, что в мае 2024 года наблюдал, как один из российских спутников "внезапно приблизился" к спутнику на геостационарной орбите. 

Годом ранее американская компания Slingshot Aerospace заявила, что обнаружила "недружественное" поведение - один из спутников останавливался рядом с нероссийскими спутниками. 

Россия разрабатывает новый спутник для применения "ядерки"

Напомним, ранее американская разведка сообщила, что Россия разрабатывает спутник, который сможет нести ядерное оружие.

Разведка США предупреждала, что такие разработки страны-агрессора могут привести к разрушительным последствиям для всего мира.

Российская ФедерацияГермания