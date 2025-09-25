Писториус бьет тревогу: российские спутники преследуют немецкие

Писториус рассказал, что "слежкой" занимаются российские спутники "Луч/Олимп".

"Россия и Китай в последние годы быстро расширили свои возможности ведения войны в космосе. Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или уничтожать кинетически", - обратил внимание министр обороны.

Писториус подчеркнул важность разработки наступательных возможностей в космосе как средства сдерживания таких маневров.

Как пишет Sky News, российские спутники "Луч/Олимп", запущенные в 2014 и 2023 годах, давно подозреваются в "блуждании" и "подслушивании" других спутников, останавливаясь рядом для перехвата сигналов.

Французский космический стартап Aldoria заявил, что в мае 2024 года наблюдал, как один из российских спутников "внезапно приблизился" к спутнику на геостационарной орбите.

Годом ранее американская компания Slingshot Aerospace заявила, что обнаружила "недружественное" поведение - один из спутников останавливался рядом с нероссийскими спутниками.