ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО должно увеличить военную помощь, чтобы ВСУ смогли воевать всю зиму, - Столтенберг

Новина українською →
Понедельник 24 октября 2022 17:31
НАТО должно увеличить военную помощь, чтобы ВСУ смогли воевать всю зиму, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму. Речь идет о генераторах, зимней одежде и палатках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит издание Deutsche Welle.

"Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продлить военные действия всю зиму", - заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему РФ не смогла добиться преимущества в воздухе и контроля над воздушным пространством Украины.

"Это произошло, конечно, прежде всего из-за умений, решимости украинских вооруженных сил использовать уже старые имеющиеся у них советские средства ПВО. Партнеры поставляли Украине боеприпасы для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые", - добавил Столтенберг.

Напомним, что Украина в ближайшее время получит еще три системы ПВО IRIS-T.

Также Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдет зимняя одежда для украинских защитников.

Ранее стало известно, что Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Война в Украине
NEWS
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему