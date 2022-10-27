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Украина запросила у США ракетные комплексы Avenger, - Foreign Policy

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Вашингтон, Четверг 27 октября 2022 16:36
Украина запросила у США ракетные комплексы Avenger, - Foreign Policy Фото: зенитно-ракетная система Avenger (avenger.ukrmilitary.com)
Автор: Артем Горовенко

Украина направила запрос на поставки американских зенитно-ракетных комплексов Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Издание со ссылкой на трех помощников в Конгрессе и двух украинских чиновников пишет, что Украина подталкивает Соединенные Штаты к отправке артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны ближнего действия для перехвата иранских беспилотников.

В частности, в течение октября украинские официальные лица настаивали на поставках усовершенствованных боеприпасах двойного назначения - разновидности кассетных боеприпасов, которые предназначены для разрыва на множество более мелких, чтобы поражать мобильные цели. Однако в США пока действует запрет на их экспорт. Такие боеприпасы необходимы, чтобы снизить износ артиллерийских орудий стандарта НАТО.

Кроме того, Украина настаивает на поставках зенитно-ракетных комплексов Avenger. Как пишет Foreign Policy, ограниченная доступность таких систем может помешать администрации Байдена отправить Avenger, хотя в США действительно есть на складах несколько вариантов системы противовоздушной обороны M163 Vulcan.

Что известно о ЗРК Avenger

Это самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещенный на шасси автомобиля HMMWV. Название переводится как "мститель". Предназначен для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км.

В состав комплекса входят два контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС. Система обнаружения является всепогодной и обеспечивает выявление целей при любых условиях видимости за счет встроенного тепловизора.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой военной помощи хочет от Италии.

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