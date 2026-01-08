После угроз и обвинений Трамп пригласил президента Колумбии в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил колумбийского лидера Густаво Петро в Белый дом. Это происходит на фоне обвинений в наркоторговле и критики операций США в Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Дональд Трамп резко сменил тон в отношении президента Колумбии Густаво Петро. После нескольких дней обвинений и напряженных заявлений, лидеры обменялись телефонным разговором.
"Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро. Я ценю его звонок и тон, и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - написал Трамп в социальных сетях.
Ранее Трамп обвинял Петра в производстве и продаже кокаина в США и даже намекал на возможное военное вмешательство.
Однако после разговора напряжение несколько спало, и Петр подтвердил, что обсуждали Венесуэлу и проблему наркоторговли.
"У него есть кокаиновые фабрики... Он не собирается этого делать", - добавил Трамп во время комментария журналистам.
Напомним, что Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в отношении стран Латинской Америки, в частности Колумбии, Мексики и Кубы, намекая на возможные жесткие действия Вашингтона в борьбе с наркотрафиком и региональной нестабильностью.
В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что готов "снова взять в руки оружие" для защиты своей страны, реагируя на намеки Трампа после операции США в Венесуэле.
В своем заявлении колумбийский лидер подчеркнул, что, как верховный главнокомандующий, действует исключительно в рамках Конституции и уже отдал ряд жестких приказов в борьбе с наркоторговлей.