RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

После угроз и обвинений Трамп пригласил президента Колумбии в Вашингтон

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент США Дональд Трамп пригласил колумбийского лидера Густаво Петро в Белый дом. Это происходит на фоне обвинений в наркоторговле и критики операций США в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Дональд Трамп резко сменил тон в отношении президента Колумбии Густаво Петро. После нескольких дней обвинений и напряженных заявлений, лидеры обменялись телефонным разговором.

"Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро. Я ценю его звонок и тон, и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - написал Трамп в социальных сетях.

Ранее Трамп обвинял Петра в производстве и продаже кокаина в США и даже намекал на возможное военное вмешательство.

Однако после разговора напряжение несколько спало, и Петр подтвердил, что обсуждали Венесуэлу и проблему наркоторговли.

"У него есть кокаиновые фабрики... Он не собирается этого делать", - добавил Трамп во время комментария журналистам.

Напомним, что Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в отношении стран Латинской Америки, в частности Колумбии, Мексики и Кубы, намекая на возможные жесткие действия Вашингтона в борьбе с наркотрафиком и региональной нестабильностью.

В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что готов "снова взять в руки оружие" для защиты своей страны, реагируя на намеки Трампа после операции США в Венесуэле.

В своем заявлении колумбийский лидер подчеркнул, что, как верховный главнокомандующий, действует исключительно в рамках Конституции и уже отдал ряд жестких приказов в борьбе с наркоторговлей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКолумбия