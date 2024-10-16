ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После войны в Украине появятся новые монеты: что известно

Среда 16 октября 2024 20:01
UA EN RU
После войны в Украине появятся новые монеты: что известно Фото: монеты (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Национальный банк Украины планирует выпустить новые монеты номиналом одна и две гривны после войны.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ. Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Page.

Отмечается, что это решение было принято из-за многочисленных жалоб граждан, поскольку предварительный дизайн монет, введенных в обращение в 2018 году, вызвал трудности в использовании.

Оказалось, что монеты слишком похожи по размеру и внешнему виду, поэтому их трудно различить не только потребителям, но и продавцам.

В 2021 году НБУ начал разрабатывать новый дизайн, создав специальную рабочую группу для этой задачи. Однако из-за начала полномасштабной войны процесс был временно приостановлен.

Шабан сообщил, что банк планирует вернуться к этому вопросу после войны. Возможно, дизайн новых монет будет вынесен на обсуждение общественности.

"Вообще обновление дизайна банкнотно-монетного ряда – это постоянный процесс для всех центральных банков, и НБУ в этом вопросе – не исключение. Такие изменения должны проводиться в среднем раз в семь – десять лет, прежде всего для повышения защищенности наличных денег. Добавлю, что, на Наше мнение, будущие изменения дизайна должны проводиться в диалоге с общественным обществом», – пояснил Шабан.

Напомним, что НБУ планирует переименование украинской мелкой монеты в ее историческое название - "шаги".

Также украинцам недавно ограничили переводы с карты на карту. Подробнее об этом - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Монеты
NEWS
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам