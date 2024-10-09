Украинцам ограничили переводы по картам. Какие правила и что будет, если превысить лимит

С октября 2024 года начал действовать лимит для переводов физических лиц с карты на карту. Такие ограничения ввел Национальный банк Украины на полгода.

РБК-Украина рассказывает все, что нужно знать украинцам об ограничениях.

Какой лимит установлен

" С 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года включительно запретить осуществлять переводы в пределах Украины со всех счетов физического лица-пользователя, открытых у этого передатчика платежных услуг в национальной валюте, в сумме превышающих 150 000 гривен включительно в месяц, на счета других физических лиц-получателей, при которых используются реквизиты электронных платежных средств физических лиц-получателей", – говорится в постановлении НБУ от 27 августа.

Лимит не будет действовать для:

счетов волонтеров, которые отвечают критериям, установленным постановлением

лиц, которые имеют ежемесячный доход из подтвержденных источников, больше суммы лимита

при переводах средств между собственными счетами клиента в одном банке

переводов юридических лиц и при переводах по реквизитам IBAN

В НБУ подчеркнули, что установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров.

"Это ограничение не касается перечисления средств по реквизитам IBAN. То есть если кто-то нуждается в перечислении 200 тысяч гривен, то никакой проблемы в этом нет. И еще важно понимать, что это ограничение временное", – заявил и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

Банки установили лимит автоматически, поэтому человек не сможет его превысить, если он не волонтер или не получает официальные доходы в сумме 150 тыс. грн и более.

"Лимит установлен автоматически, но для удобства клиентов мы присылаем уведомления, когда человек исчерпал уже 50% установленной суммы", – заявил руководитель PR-службы ПриватБанка Олег Серга.

Зачем ввели ограничения

Целью установления лимитов является уменьшение противозаконного использования платежей, в том числе использования счетов "дропов", которые являются одним из механизмов теневой экономики.

"Дропы" – это клиенты банка, которые "продают" доступ к своим карточным счетам третьим лицам. Те используют их в качестве "транзитных счетов" для перевода и отмывания средств.

В этом году крупные банки разорвали сотрудничество с более чем 80 тыс. клиентов, потому что те работали в системе "дропов". В НБУ заявляют, что через карты "дропов" могут перечислять до 200 млрд грн в год.

"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", – заявил Глава НБУ Андрей Пышный.

Ограничения ввели на 6 месяцев, чтобы разработать механизмы, которые помогут избавиться от проблемы, объясняют в НБУ.

Добавим также, что, по словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, с сентября 2023 года Нацбанк наблюдает аномальное количество переводов среди физических лиц, а за прошлый год переводы выросли с 210 млрд в январе до 247 млрд грн в декабре 2023-го.

Также в марте 2024 года общее количество выпущенных платежных карт достигло 117,3 млн штук. Это на 1% превысило количество карт за три месяца до того, в январе. Количество "активных" карт выросло на 2% – с 51,6 млн штук в январе до 52,7 млн. Но в схеме "дропов" могут активизировать "неактивные" счета.

Лимит будет действовать до 31 марта 2025 года (фото: Freepik)

Поможет ли лимит избавиться от "дропов"

Эксперты единогласно заявляют, что пока непонятно, поможет ли введенный лимит избавиться от проблемы с "дропами" и удастся ли это сделать в течение 6 месяцев, ведь именно столько будут действовать ограничения. Глинский предполагает, что "дропы" могут найти лазейки, чтобы совершать переводы.

"Как правило, когда вводятся какие-то ограничения, а у кого-то есть большая потребность в этих услугах, то находятся какие-то компенсаторные меры, чтобы их получить, но это не означает, что можно будет компенсировать весь объем переводов. Также установка силового ограничения точно приведет к увеличению расходов на организацию счетов для использования "дропами", – объяснил Глинский.

По его словам, установленный лимит точно ограничит количество незаконных операций, поэтому эффект от нововведения будет.

Как это повлияет на обычных украинцев и можно ли увеличить лимит

По данным НБУ, 98% украинцев осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие установленный лимит. Соответственно, на обычных украинцев ограничения не повлияют.

Пышный заявил, что в случае необходимости лимит можно увеличить. Также он подчеркнул, что ограничения будут действовать только на выходные операции, при этом ограничений для зачисления на карту не будет.

"Мы считали объемы операций, 99,3% наших клиентов никогда не делали переводы на сумму 150 тыс. грн. Тем более человек может увеличить лимит, если он подтвердил в банке доходы соответствующей суммы, или он является волонтером и имеет соответствующие документы. Мы почти не сталкивались с жалобами клиентов по этому ограничению", – добавил представитель ПриватБанка.

Какие дальнейшие шаги планирует сделать НБУ

НБУ планирует для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях ввести следующие решения: