Після війни в Україні з'являться нові монети: що відомо

Національний банк України планує випустити нові монети номіналом одна та дві гривні після завершення війни.

Про це розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Page .

Зазначається, що це рішення ухвалили через численні скарги громадян, оскільки попередній дизайн монет, введених в обіг у 2018 році, викликав труднощі у використанні.

Виявилося, що монети занадто схожі за розміром та зовнішнім виглядом, через що їх важко розрізнити не лише споживачам, але й продавцям.

У 2021 році НБУ почав розробляти новий дизайн, створивши спеціальну робочу групу для цього завдання. Однак, через початок повномасштабної війни, процес було тимчасово призупинено.

Шабан повідомив, що банк планує повернутися до цього питання після війни. Можливо, дизайн нових монет буде винесений на обговорення громадськості.

"Взагалі оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду - це постійний процес для всіх центральних банків, і НБУ в цьому питанні - не виняток. Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім - десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки. Додам, що, на нашу думку, майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством", - пояснив Шабан.

Нагадаємо, що НБУ планує перейменування української дрібної монети на її історичну назву - "шаги".