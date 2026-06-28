Ошибка Конституции 1996-го: каким на самом деле должен быть статус Крыма после деоккупации

Вопрос будущего статуса деоккупированного Крыма станет одним из самых сложных вызовов для украинского конституционного права. Дискуссии вокруг того, должен ли быть остров автономией, продолжаются еще с 1996 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Конституции Украины - 30 лет: что в документе о войне и Крыме и назрели ли изменения".

Главное: Урок 1996: Эксперты называют территориальную автономию Крыма одной из главных конституционных ошибок, которая создала основу для конфликтов в будущем.

Эксперты называют территориальную автономию Крыма одной из главных конституционных ошибок, которая создала основу для конфликтов в будущем. Сценарии после войны: Основные варианты - создание национальной крымскотатарской автономии ("автономия Киримлы") или превращение Крыма в обычную область с гарантированной культурной автономией.

Основные варианты - создание национальной крымскотатарской автономии ("автономия Киримлы") или превращение Крыма в обычную область с гарантированной культурной автономией. Политический вызов: Изменение статуса полуострова потребует внесения правок в X раздел Конституции, что станет одной из ключевых задач для нового парламента после победы.

Фото: Главные факты о Конституции Украины (инфографика РБК-Украина)

Ошибка 1996 года и идея "автономии Киримлы"

Роман Бессмертный, один из авторов Конституции, считает территориальную автономию Крыма одной из главных ошибок, допущенных при принятии Основного закона.

По его словам, решение о создании Автономной Республики было политическим компромиссом в сессионном зале, в то время как рабочая группа предлагала другой формат.

"Самой большой ошибкой при принятии Конституции стала территориальная автономия Крыма. Остальные компромиссы, такие как русский язык или вид большого и малого гербов - незначительны. В Крыму должна быть или национальная крымскотатарская автономия, или он должен стать обычной частью территориального устройства Украины", - говорит Бессмертный.

Эксперт убежден: после деоккупации статус полуострова должен быть пересмотрен. Бессмертный предлагает концепцию "автономии Киримлы".

"То есть с полномочиями, предусматривающими международное право с точки зрения национальной автономии, а не территориальной, как сейчас", - объясняет он.

Роман Бессмертный (инфографика РБК-Украина)

Сценарий обычной области: мнение экспертов

В то же время эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко отмечает, что статус Крыма будет напрямую зависеть от условий завершения войны.

Он соглашается, что введенный в 1996 году формат управления АРК стал одним из факторов, создавших основу для событий 2014 года.

"При возвращении Крыма под наш контроль один из сценариев, которые нужно рассматривать - полуостров становится обычной областью, но должна быть обеспечена культурная автономия крымских татар", - считает Бондаренко.

По мнению эксперта, изменение статуса полуострова потребует внесения правок в X раздел Конституции Украины. Это сложный политический процесс, который зависит от конфигурации нового парламента и реалий послевоенного времени.

"Поэтому выбираем новый парламент, смотрим на новые реальности, и в зависимости от того, что у нас есть, думаем, что делать с конституционно-правовым статусом Крыма", - резюмирует Бондаренко.