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Маск: без Starlink украинский фронт немедленно развалился бы

22:55 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Маск: без Starlink украинский фронт немедленно развалился бы Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
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Украинская линия фронта якобы немедленно развалилась без спутниковой системы Starlink, которая критически важна для обороны.

Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

По его словам, использование гражданской коммерческой службы для наступательных ударов беспилотниками никогда не было разрешено.

Он отметил, что украинские военные нарушили условия предоставления услуг, из-за чего соответствующую лазейку закрыли на прошлой неделе.

В то же время, Маск подчеркнул ключевую роль спутниковой сети для украинских сил.

"Если бы Starlink было выключено, украинская линия фронта немедленно развалилась бы. Это не угроза, это просто констатация факта", - заявил бизнесмен.

Основатель SpaceX напомнил, что компания сделала для защиты Украины больше, чем любая другая частная структура в мире.

В начале полномасштабного вторжения именно Starlink помог избежать захвата страны, когда другие средства связи были уничтожены или заблокированы россиянами.

В то же время он добавил, что военная система Starshield контролируется правительством США, самостоятельно принимающим решение по ее применению.

Напомним, недавно Илон Маск подверг критике украинские власти, обвинив украинские элиты в якобы "обогащении на войне", а политиков в США - в использовании финансовой помощи Украине для собственных кампаний.

Кроме того, агентство Reuters сообщило, что американские администрации годами обращались в SpaceX с просьбами включать или ограничивать доступ к сети Starlink в разных регионах мира, включая Украину.

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