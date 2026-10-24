Украинская линия фронта якобы немедленно развалилась без спутниковой системы Starlink, которая критически важна для обороны.

Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

По его словам, использование гражданской коммерческой службы для наступательных ударов беспилотниками никогда не было разрешено.

Он отметил, что украинские военные нарушили условия предоставления услуг, из-за чего соответствующую лазейку закрыли на прошлой неделе.

В то же время, Маск подчеркнул ключевую роль спутниковой сети для украинских сил.

"Если бы Starlink было выключено, украинская линия фронта немедленно развалилась бы. Это не угроза, это просто констатация факта", - заявил бизнесмен.

Основатель SpaceX напомнил, что компания сделала для защиты Украины больше, чем любая другая частная структура в мире.

В начале полномасштабного вторжения именно Starlink помог избежать захвата страны, когда другие средства связи были уничтожены или заблокированы россиянами.

В то же время он добавил, что военная система Starshield контролируется правительством США, самостоятельно принимающим решение по ее применению.