После утечки в Польше. В Венгрии и Словакии боятся диверсий на нефтепроводе "Дружба"

В Словакии были зафиксированы действия, указывающие на возможную подготовку к осуществлению террористической атаки на объекты критической инфраструктуры страны. Это может быть нефтепровод "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.
Как пишет издание, о возможной диверсии заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Сутай Эсток. По его мнению, диверсия может быть не только в Словакии, но и Венгрии.
Была зафиксирована деятельность организованной группы, которая может проводить полевые исследования вблизи нефтепровода "Дружба".
По данным СМИ, венгерские спецслужбы не были удивлены словацким заявлением о диверсии. Напротив, там восприняли словацкое заявление серьезно, и на основе имеющихся данных Антитеррористический центр в сотрудничестве с национальными службами безопасности изучает против кого, когда и где могут быть применены превентивные меры.
"В случае террористической атаки есть общий интерес, и это действительно преобладает все, даже политические разногласия, не только в Европе, но и во всем мире", - отметил глава комитета по вопросам национальной безопасности парламента Венгрии Золтан Сас.
Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы благодаря своему масштабу и способности транспортировать значительные объемы российской нефти в европейские страны. Он является главным поставщиком нефти для таких государств как Венгрия, Словакия, Чехия, Польша и Германия.
Кроме того, "Дружба" служит инструментом политического влияния, которое Россия активно использовала в отношениях с Европейским Союзом, Украиной и Белоруссией.
Следует заметить, что этот нефтепровод все еще имеет важное значение, например, для Венгрии.
Также мы писали, что на днях произошла утечка на нефтепроводе "Дружба" на участке в районе города Пневы на западе Польши. В настоящее время трубопровод перекрыли.
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