После отказа Брюсселя Стармер снова пытается втянуть Британию в оборонный фонд ЕС

Премьер-министр Британии Кир Стармер снова стремится приобщить страну к европейскому оборонному фонду SAFE, несмотря на прошлогодний провал в переговорах.
Одобренный Свободным Европейским Сообществом фонд SAFE (Security Action for Europe) предусматривает текущий объем финансирования около 150 млрд евро (примерно 177 млрд долларов) на совместные оборонные проекты и закупки военной техники.
В ноябре прошлого года Лондон не добился договоренностей с Брюсселем об условиях участия - стороны не согласовали размер взноса Великобритании в фонд, что стало главной причиной отказа.
Теперь Стармер заявил, что Британия снова рассматривает возможность присоединения к фонду в случае начала новой фазы программы SAFE и соответствующих договоренностей, которые могут быть выгодными для национальной оборонной промышленности.
По словам премьера Королевства, европейские страны должны теснее сотрудничать в сфере безопасности и вооружений - особенно на фоне роста напряжения из-за агрессии РФ и неопределенности в отношениях с США.
Стармер сравнивает нынешний подход своей коалиции с консервативными администрациями предшественников, подчеркивая стремление к более глубокой интеграции Великобритании в европейскую оборонную архитектуру после Brexit.
Как пишет Bloomberg, этот шаг может стать частью более широкой стратегии "перезапуска" отношений Лондона с Брюсселем, которая включает не только оборону, но и торговлю, энергетику и другие области сотрудничества.
Отметим, что около месяца назад Кир Стармер обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом пути сдерживания РФ на крайнем севере.
Также сообщалось, что Великобритания по итогам 2025 года зафиксировала рекордный объем экспорта вооружений, который достиг 22 млрд евро, в то же время власти ожидают дальнейшего роста показателей уже в этом году.