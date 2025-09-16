После убийства Кирка: Трамп может объявить ультралевую группу Antifa террористами
Президент Дональд Трамп рассмотрит возможность объявить ультралевую антифашистскую группу Antifa внутренними террористами из-за недавнего убийства активиста Чарли Кирка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Это то, что я бы сделал, да", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, присвоит ли Antifa статус внутренних террористов.
Таким решением президент планирует усилить борьбу с широкой сетью левых радикалов, которые подстрекают к насилию.
В то же время, Трамп уточнил, что примет такое решение, если получит поддержку от членов правительства и Министерства юстиции.
Издание отметило, что неизвестно, кого или что именно Трамп имеет в виду, ведь Antifa - это слабо организованное движение без четкого лидера, списков членов или структурированной организации.
Однако президент, похоже, намерен нацелиться на левые группы, деятельность которых, по его утверждению, приводила к насилию.
"Antifa - ужасна. Есть и другие группы. У нас есть некоторые довольно радикальные группы, и им сходило с рук убийство", - сказал он в Овальном кабинете, не приводя никаких доказательств.
Рэкет "левых"
Кроме того, Трамп отметил, что обсуждал с генеральным прокурором Пэм Бонди возможность выдвижения обвинений левым группам в рэкете, которые, по его словам, финансируют левых агитаторов.
"Я попросил Пэм рассмотреть это в контексте закона RICO (закон от 1970 года для борьбы с организованной преступностью. - ред.), подать дела RICO. Их следует посадить в тюрьму, то, что они делают с этой страной, действительно подрывное", - сказал он.
Отметим, что такое заявление Трампа прозвучало после того, как несколько чиновников его администрации анонсировали намерение усилить борьбу с "координированными действиями левых, направленными на подстрекательство к насилию".
Что такое Antifa
Antifa (сокращение от anti-fascist, "антифашисты") - разрозненное, децентрализованное антифашистское объединение, которое действует в США и не имеет признаков формальной организации.
Движение состоит из различных местных групп, активистов и сетей в социальных сетях, которые координируются на местном либо региональном уровне.
Целью Antifa является противостояние фашизму, расизму, ультраправым движениям и неонацизму. Объединение часто использует прямые действия (протесты, контрдемонстрации), которые иногда сопровождаются конфронтационными методами.
Убийство Чарли Кирка
Отметим, что такие намерения Трампа прозвучали после того, как несколько чиновников его администрации анонсировали намерение усилить борьбу с "координированными действиями левых, направленными на подстрекательство к насилию".
Решение было принято после убийства на прошлой неделе праворадикального активиста Чарли Кирка.
Сейчас в публичном доступе нет доказательств того, что убийца действовал в составе большей координационной сети. Подозреваемого в убийстве Кирка задержали, сейчас его удерживают в спецтюрьме и планируют оценку его психического состояния здоровья.
Тайлер Робинсон до сих пор не признался в убийстве Кирка и не идет на сотрудничество со следователями.