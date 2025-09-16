После убийства Кирка: Трамп может объявить ультралевую группу Antifa террористами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это то, что я бы сделал, да", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, присвоит ли Antifa статус внутренних террористов.

Таким решением президент планирует усилить борьбу с широкой сетью левых радикалов, которые подстрекают к насилию.

В то же время, Трамп уточнил, что примет такое решение, если получит поддержку от членов правительства и Министерства юстиции.

Издание отметило, что неизвестно, кого или что именно Трамп имеет в виду, ведь Antifa - это слабо организованное движение без четкого лидера, списков членов или структурированной организации.

Однако президент, похоже, намерен нацелиться на левые группы, деятельность которых, по его утверждению, приводила к насилию.

"Antifa - ужасна. Есть и другие группы. У нас есть некоторые довольно радикальные группы, и им сходило с рук убийство", - сказал он в Овальном кабинете, не приводя никаких доказательств.

Рэкет "левых"

Кроме того, Трамп отметил, что обсуждал с генеральным прокурором Пэм Бонди возможность выдвижения обвинений левым группам в рэкете, которые, по его словам, финансируют левых агитаторов.

"Я попросил Пэм рассмотреть это в контексте закона RICO (закон от 1970 года для борьбы с организованной преступностью. - ред.), подать дела RICO. Их следует посадить в тюрьму, то, что они делают с этой страной, действительно подрывное", - сказал он.

Отметим, что такое заявление Трампа прозвучало после того, как несколько чиновников его администрации анонсировали намерение усилить борьбу с "координированными действиями левых, направленными на подстрекательство к насилию".

Что такое Antifa

Antifa (сокращение от anti-fascist, "антифашисты") - разрозненное, децентрализованное антифашистское объединение, которое действует в США и не имеет признаков формальной организации.

Движение состоит из различных местных групп, активистов и сетей в социальных сетях, которые координируются на местном либо региональном уровне.

Целью Antifa является противостояние фашизму, расизму, ультраправым движениям и неонацизму. Объединение часто использует прямые действия (протесты, контрдемонстрации), которые иногда сопровождаются конфронтационными методами.