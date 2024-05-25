Россияне ударили по центру Харькова: попали в район жилой застройки, есть пострадавшие
Российские войска снова атаковали Харьков. Предварительно под обстрелом оказался район жилой застройки в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Около 19:16 глава ОВА написал в своем Telegram-канале о российском ударе по центру города.
"Предварительно - район плотной жилой застройки. Что касается разрушений и пострадавших - информация уточняется", - уточнил в своем Telegram-канале мэр города Терехов.
Обновлено 19:27. По данным Синегубова, в результате удара по центральной части Харькова ранения получили три человека.
Обновлено в 19:39. Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести.
Обновлено в 19:50. По данным Терехова, количество пострадавших возросло до 8.
Обновлено в 19:56. По состоянию на сейчас, по данным Терехова, есть информация уже об 11 раненых.
Кроме того, Синегубов сообщил, что среди пострадавших - парень 13 лет. Он госпитализирован.
Обстрелы Харькова сегодня
Напомним, накануне россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, где могло находиться от 100 до 200 гражданских. Сейчас известно о 2 погибших и более 30 пострадавших, еще около 10 человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия работают спасатели.
Детальнее о российском ударе по "Эпицентру" - читайте по ссылке.
Также под вражеским ударом сегодня оказался центральный парк Харькова. Вражеский снаряд не разорвался, потому обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время спасатели разминируют взрывоопасный предмет.
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