Россияне ударили по центру Харькова: попали в район жилой застройки, есть пострадавшие

Российские войска снова атаковали Харьков. Предварительно под обстрелом оказался район жилой застройки в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Около 19:16 глава ОВА написал в своем Telegram-канале о российском ударе по центру города. "Предварительно - район плотной жилой застройки. Что касается разрушений и пострадавших - информация уточняется", - уточнил в своем Telegram-канале мэр города Терехов. Обновлено 19:27. По данным Синегубова, в результате удара по центральной части Харькова ранения получили три человека. Обновлено в 19:39. Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести. Обновлено в 19:50. По данным Терехова, количество пострадавших возросло до 8. Обновлено в 19:56. По состоянию на сейчас, по данным Терехова, есть информация уже об 11 раненых. Кроме того, Синегубов сообщил, что среди пострадавших - парень 13 лет. Он госпитализирован.