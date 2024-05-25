ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне повторно обстреляли Харьков: удар по Центральному парку

Харьков, Суббота 25 мая 2024 17:23
UA EN RU
Россияне повторно обстреляли Харьков: удар по Центральному парку Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. На этот раз удар пришелся по Центральному парку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Еще один удар только пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - заявил Терехов.

Напомним, мы сообщали, что сегодня не раз в городе прогремели взрывы. Предыдущие удары произошли около 16 часов вечера.

Как сообщил Терехов, по предварительным данным, россияне попали в строительный гипермаркет. Известно о 24 пострадавших и нескольких погибших. Детальнее по удару и последствиям в материале РБК-Украина.

На этот удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины Оккупанты
NEWS
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию