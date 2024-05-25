Россияне повторно обстреляли Харьков: удар по Центральному парку

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. На этот раз удар пришелся по Центральному парку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Еще один удар только пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - заявил Терехов.

Напомним, мы сообщали, что сегодня не раз в городе прогремели взрывы. Предыдущие удары произошли около 16 часов вечера.

Как сообщил Терехов, по предварительным данным, россияне попали в строительный гипермаркет. Известно о 24 пострадавших и нескольких погибших. Детальнее по удару и последствиям в материале РБК-Украина.

На этот удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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