ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

После ударов РФ в Славутиче большинство домов до сих пор без света

Четверг 02 октября 2025 12:17
UA EN RU
После ударов РФ в Славутиче большинство домов до сих пор без света Фото: в Славутиче большинство домов до сих пор без света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После ударов РФ в Славутиче продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. При этом до сих пор большинство частных домов остаются без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

"Сейчас в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после вчерашней атаки врага. Запитаны объекты критической инфраструктуры, школы, магазины, аптеки, банки, АЗС. Вода в городе с вечера подается стабильно", - отметили в Киевской ОГА.

Сообщается, что в целом еще обесточено большинство потребителей в жилых объектах. Также продолжаются работы по запуску когенерационных установок.

"В городе продолжают функционировать 10 стационарных пунктов несокрушимости и мобильные палатки ГСЧС. Сформирован необходимый резерв палаток, генераторов, топлива и воды", - добавили в ОГА.

Отключение света после ударов РФ

Напомним, вчера, 1 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. В результате атаки без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области. В регионе ввели графики отключений света.

Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находится в состоянии блэкаута. Там специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

Оккупанты усиленно атакуют объекты украинской энергетической инфраструктуры на фоне похолодания по всей стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славутич Электроэнергия
Новости
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным