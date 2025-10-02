После ударов РФ в Славутиче большинство домов до сих пор без света

После ударов РФ в Славутиче продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. При этом до сих пор большинство частных домов остаются без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

"Сейчас в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после вчерашней атаки врага. Запитаны объекты критической инфраструктуры, школы, магазины, аптеки, банки, АЗС. Вода в городе с вечера подается стабильно", - отметили в Киевской ОГА.

Сообщается, что в целом еще обесточено большинство потребителей в жилых объектах. Также продолжаются работы по запуску когенерационных установок.

"В городе продолжают функционировать 10 стационарных пунктов несокрушимости и мобильные палатки ГСЧС. Сформирован необходимый резерв палаток, генераторов, топлива и воды", - добавили в ОГА.