Після ударів РФ у Славутичі більшість будинків досі без світла

Після ударів РФ у Славутичі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. При цьому досі більшість приватних будинків залишаються без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Наразі у місті тривають роботи з відновлення електропостачання після вчорашньої атаки ворога. Заживлено об’єкти критичної інфраструктури, школи, магазини, аптеки, банки, АЗС. Вода в місті з вечора подається стабільно", - зазначили у Київській ОВА.

Повідомляється, що загалом ще знеструмлено більшість споживачів у житлових об'єктах. Також тривають роботи з запуску когенераційних установок.

"У місті продовжують функціонувати 10 стаціонарних пунктів незламності та мобільні намети ДСНС. Сформований необідний резерв наметів, генераторів, палива та води", - додали в ОВА.