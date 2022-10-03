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После старта мобилизации из оккупированного Крыма уехало 10 тысяч украинцев

Новина українською →
Крым, Понедельник 03 октября 2022 21:33
После старта мобилизации из оккупированного Крыма уехало 10 тысяч украинцев Фото: После старта мобилизации из оккупированного Крыма уехало 10 тысяч граждан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Местные жители оккупированного Крыма продолжают уезжать с полуострова. Причиной тому стала частичная мобилизация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства президента Украины в АР Крым.

"Местные жители продолжают покидать территорию оккупированного Крыма, значительная часть среди них - крымские татары", - говорится в сообщении.

По предварительной информации Меджлиса, из оккупированного Крыма уехало около 10 тысяч наших граждан. Часть идет дальше в Россию, а часть за границу.

"Пророссийские активисты занимаются умышленными преследованиями наших граждан, спасающихся от преступной мобилизации", - добавили в представительстве.

Они передают информацию о таких людях так называемым "правоохранителям", которые усложняют процесс выезда из оккупации.

Украинцам во временно оккупированном Крыму дали советы , как избежать мобилизации в оккупационную армию и что делать в случае получения повестки и отправки на войну.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию . По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать к 300 тысячам резервистов .

В оккупированном Крымумужчинам запретили покидать полуостров через Керченский мост с 19 сентября, если они не получат разрешение от "военных коматов".

Кроме того, ранее стало известно, что, по данным Генштаба, россияне на фоне больших потерь планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно оккупированных территориях.

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