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На западе ливни, на юге жара: синоптик рассказала, что ждать от погоды 29 июля

Вторник 29 июля 2025 07:00
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На западе ливни, на юге жара: синоптик рассказала, что ждать от погоды 29 июля Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 29 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 29 июля, погоду будут определять атмосферные фронты и в целом масштабная область низкого атмосферного давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, эти условия будут определять неустойчивую дождливую погоду в западных областях, местами на севере Украины, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, в Винницкой и Одесской областях.

"Должна сказать, что из-за такой сложной ситуации различные метеорологические модели прогноза погоды не совсем единодушны в своих дальнейших синоптических планах", - пишет Диденко.

Осадков не будет сегодня во всей южной части Украины, в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине.

Какой будет температура

По данным Диденко, температура воздуха сегодня самой высокой остается на юге Украины - от +32 до +36 градусов. На востоке - от +30 до +34 градусов. На севере - от +28 до +32 градусов.

В центральной части ожидается от +32 до +36 градусов, а в Винницкой области до +28 градусов.
В западных областях завтра +18+23 градуса, местами в дождях +16+18 градусов.

"Ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчива, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Поэтому будьте осторожны", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня местами возможны дожди и грозы. Температура воздуха будет высокой, до +30 градусов.

Ожидается похолодание

Диденко отметила, что после сегодняшнего жаркого скачка 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха. Жара возможна в южных регионах.

"Однако в целом, юг, восток, Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха. Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа", - заявила она.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на этой неделе.

Также синоптик Наталка Диденко предупреждала киевлян об особо жарких днях.

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