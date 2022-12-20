ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После отмены налогов в Украину завезли более миллиона аккумуляторов

Новина українською →
Украина, Вторник 20 декабря 2022 10:23
После отмены налогов в Украину завезли более миллиона аккумуляторов Фото: в Украину без налогов ввезли 1 млн штук аккумуляторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украину с момента введения льготы в ноябре 2022 года ввезли более миллиона (1 062 тысяч штук) различных электрических литий-ионных аккумуляторов на сумму 39,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным с 12 по 30 ноября ввезли 266,5 тысячи аккумуляторов. За декабрь (также 18 дней) уже ввезли 795 тысяч штук.

Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.

После отмены налогов в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины 235,9 тысяч генераторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах