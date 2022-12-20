Після скасування податків в Україну завезли більше мільйона акумуляторів

Фото: в Україну без податків ввезли 1 млн штук акумуляторів (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україну з моменту запровадження пільги в листопаді 2022 року ввезли більше мільйона (1 062 тисячі штук) різних електричних літій-іонних акумуляторів на суму 39,9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними з 12 по 30 листопада ввезли 266,5 тисяч акумуляторів. За грудень (також 18 днів) вже ввезли 795 тисяч штук.