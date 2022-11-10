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Генераторы, аккумуляторы и не только. Кабмин отменил ввозную пошлину для ряда товаров

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Киев, Четверг 10 ноября 2022 19:15
Генераторы, аккумуляторы и не только. Кабмин отменил ввозную пошлину для ряда товаров Фото: Кабмин отменил ввозную пошлину для ряда товаров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине в четверг, 10 октября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, согласно постановлению правительства, в список товаров, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС, вошли:

  • электрогенераторные установки;
  • трансформаторы;
  • оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды;
  • электрические аккумуляторы, включая сепараторы для них;
  • электрическая аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей или для присоединения к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, разъединители) для напряжения свыше 1000 В;
  • электрическая аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей или для присоединения к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, разъединители, переключатели) для напряжения не более 1000 В;
  • пульты, панели, распределительные щиты;
  • изоляторы.

Напомним, о решении Кабмина отменить ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы стало известно во вторник, 8 ноября.

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