Генераторы, аккумуляторы и не только. Кабмин отменил ввозную пошлину для ряда товаров

В Украине в четверг, 10 октября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, согласно постановлению правительства, в список товаров, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС, вошли:

Напомним, о решении Кабмина отменить ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы стало известно во вторник, 8 ноября.

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