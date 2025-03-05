RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

После жалобы в соцсетях. Воздушные силы отменили перевод авиаинженеров в другие войска

Иллюстративное фото: авиаинженеров хотели перевести в другие рода войск (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады планировали перевести в другие рода войск ВСУ. Такое решение отменили Воздушные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" в Facebook.

Как отметили в командовании, в соцсетях появилось видеообращение военнослужащих, на котором они заявили о переводе авиаинженеров в другие войска. 

В Воздушном командовании подчеркнули, что там придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ. 

"По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - добавили в командовании. 

Перевод в пехоту важных специалистов

Напомним, еще в январе военнослужащие сообщали о том, что авиатехников и обслуживающий персонал самолетов массово переводят в пехоту.

После этого в Генштабе ВСУ опровергли такие слухи и заявили о том, что перевод важных специалистов в пехоту не планируется.

При этом в Воздушных силах пообещали не переводить в пехоту авиационных инженеров, военных из расчетов мобильных огневых групп и тех, кто проходил обучение на западной технике.

Также в Воздушных силах создали специальную комиссию для проверки таких сообщений о переводе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВоздушные силы УкраиныВойна в Украине