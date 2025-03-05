После жалобы в соцсетях. Воздушные силы отменили перевод авиаинженеров в другие войска

Как отметили в командовании, в соцсетях появилось видеообращение военнослужащих, на котором они заявили о переводе авиаинженеров в другие войска.

В Воздушном командовании подчеркнули, что там придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ.

"По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - добавили в командовании.