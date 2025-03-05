После жалобы в соцсетях. Воздушные силы отменили перевод авиаинженеров в другие войска

Специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады планировали перевести в другие рода войск ВСУ. Такое решение отменили Воздушные силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" в Facebook.
Как отметили в командовании, в соцсетях появилось видеообращение военнослужащих, на котором они заявили о переводе авиаинженеров в другие войска.
В Воздушном командовании подчеркнули, что там придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ.
"По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - добавили в командовании.
Напомним, еще в январе военнослужащие сообщали о том, что авиатехников и обслуживающий персонал самолетов массово переводят в пехоту.
После этого в Генштабе ВСУ опровергли такие слухи и заявили о том, что перевод важных специалистов в пехоту не планируется.
При этом в Воздушных силах пообещали не переводить в пехоту авиационных инженеров, военных из расчетов мобильных огневых групп и тех, кто проходил обучение на западной технике.
Также в Воздушных силах создали специальную комиссию для проверки таких сообщений о переводе.
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