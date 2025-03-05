Після скарги в соцмережах. Повітряні сили скасували переведення авіаінженерів в інші війська

Фахівців інженерно-авіаційної служби 204-ї бригади планували перевести до інших родів військ ЗСУ. Таке рішення скасували Повітряні сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" у Facebook.
Як зазначили в командуванні, у соцмережах з'явилося відеозвернення військовослужбовців, на якому вони заявили про переведення авіаінженерів в інші війська.
У Повітряному командуванні наголосили, що там дотримуються рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей до інших родів і видів ЗСУ.
"За цим фактом проводиться службова перевірка всіх обставин ситуації. Прийнято рішення скасувати вибуття військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації", - додали в командуванні.
Нагадаємо, ще в січні військовослужбовці повідомляли про те, що авіатехніків та обслуговуючий персонал літаків масово переводять у піхоту.
Після цього в Генштабі ЗСУ спростували такі чутки і заявили про те, що переведення важливих фахівців у піхоту не планується.
При цьому в Повітряних силах пообіцяли не переводити в піхоту авіаційних інженерів, військових із розрахунків мобільних вогневих груп і тих, хто проходив навчання на західній техніці.
Також у Повітряних силах створили спеціальну комісію для перевірки таких повідомлень про переведення.
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