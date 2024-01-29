После скандала с активами. В Киеве уволят начальника управления полиции, - источники

Начальник управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве Александр Дыбов будет уволен на фоне скандала с активами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, Александр Дыбов уже написал рапорт на увольнение, он лишится должности.
Напомним, 26 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило у начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве необоснованные активы в размере 3,9 млн гривен.
В частности, его родственники в течение нескольких лет приобретали земельные участки, квартиры и не только.
Как отмечали источники РБК-Украина, правоохранители подозревают Александра Дыбова.
НАПК уже направило запрос для того, чтобы активы взыскали в пользу государства.
Более детально с расследованием НАПК можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.