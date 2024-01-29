Після скандалу з активами. У Києві звільнять начальника управління поліції, - джерела

За інформацією співрозмовників видання, Олександр Дибов уже написав рапорт на звільнення, він позбудеться посади.

Необґрунтовані активи

Нагадаємо, 26 січня Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві необґрунтовані активи у розмірі 3,9 млн гривень.

Зокрема, його родичі протягом кількох років купували земельні ділянки, квартири і не лише.

Як зазначали джерела РБК-Україна, правоохоронці підозрюють Олександра Дибова.

НАЗК вже надіслала запит для того, щоб активи стягнули на користь держави.

Більш детально з розслідуванням НАЗК можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.