НАПК нашло у начальника управления полиции Киева необоснованных активов почти на 3,9 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки необоснованных активов у начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве. Речь идет о почти 3,9 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Александре Дыбове.

Так, в 2022 году его жена, получив право пользоваться и распоряжаться автомобилем Dodge Durango стоимостью 697 тысяч грн, продала его своей свекрови. Однако фактически продолжала им пользоваться.

Кроме того, в 2023 году жена служащего на основании доверенности от свекрови приобрела земельный участок площадью 0,12 га в Киевской области стоимостью более 3 млн грн.

НАПК установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.

Там отмечают, что в 2018 году мать чиновника также приобрела в собственность две квартиры в Киеве, хотя она проживает в другом месте.

"В соответствии с п. 5-7 ч. 1 ст. 12 Закона НАПК направило материалы относительно служащего в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов общей стоимостью 3 878 590 грн необоснованными и взыскания их в доход государства" , - добавили в пресс-службе НАПК.

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