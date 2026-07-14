После скандалов на НМТ-2026: изменят ли правила тестирования в следующем году

Проведение НМТ в 2026 году вызвало немало дискуссий. Однако, несмотря на трудности, УЦОКО считает процесс успешным и подчеркивает, что условия проведения тестирования соответствуют вызовам военного времени.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.
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По словам главы УЦОКО, НМТ - это инструмент, созданный для гарантирования равного доступа к высшему образованию в условиях военного или чрезвычайного положения. Соответственно, все этапы организации и проведения теста разработаны с учетом реалий безопасности.
"Решение о формате проведения НМТ принимают Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и Министерство образования и науки Украины", - подчеркнула Вакуленко.
После того, как профильные органы принимают соответствующее решение, МОН разрабатывает необходимую нормативно правовую базу. В то же время в центре оценки качества образования уверяют: на 2026 год текущая система вступительных экзаменов оптимальна.
"Действующая по состоянию на 2026 год база полностью соответствует текущей ситуации, обеспечивая равные и справедливые условия для всех желающих получить высшее образование в отечественных вузах", - подытожила директор УЦОКО.
Добавим, что в этом году 275 934 участники основной сессии преодолели порог по четырем предметам НМТ. То есть 85,09% сдали тест. А уже 17 июля стартует дополнительная сессия.
Анализ обращений и апелляционных заявлений участников НМТ 2026 свидетельствует, что большинство жалоб было обусловлено форс-мажорными безопасностными и техническими обстоятельствами. В частности, основными причинами недовольства стали:
В УЦОКО отмечают, что по итогам рассмотрения всех обращений и заявлений, региональные центры оценивания качества образования принимали мотивированные решения в соответствии с действующей нормативной базой 2026 года
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