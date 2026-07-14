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После скандалов на НМТ-2026: изменят ли правила тестирования в следующем году

08:07 14.07.2026 Вт
3 мин
На что больше всего жаловались участники в этом году?
aimg Василина Копытко
85% участников основной сессии успешно сдали НМТ (фото: Getty Images)

Проведение НМТ в 2026 году вызвало немало дискуссий. Однако, несмотря на трудности, УЦОКО считает процесс успешным и подчеркивает, что условия проведения тестирования соответствуют вызовам военного времени.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Главное:

  • Кто решает: Формат тестирования определяется профильным комитетом Верховной Рады и Министерством образования и науки.
  • Статус-кво: Нынешняя модель НМТ адаптирована в условиях военного положения и полностью отвечает актуальным вызовам.
  • Перспективы: Вопрос изменений в 2027 году будет зависеть от решений законодателей и министерства, однако пока существующая база признана эффективной.

Будут ли изменяться условия проведения НМТ

По словам главы УЦОКО, НМТ - это инструмент, созданный для гарантирования равного доступа к высшему образованию в условиях военного или чрезвычайного положения. Соответственно, все этапы организации и проведения теста разработаны с учетом реалий безопасности.

"Решение о формате проведения НМТ принимают Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и Министерство образования и науки Украины", - подчеркнула Вакуленко.

После того, как профильные органы принимают соответствующее решение, МОН разрабатывает необходимую нормативно правовую базу. В то же время в центре оценки качества образования уверяют: на 2026 год текущая система вступительных экзаменов оптимальна.

"Действующая по состоянию на 2026 год база полностью соответствует текущей ситуации, обеспечивая равные и справедливые условия для всех желающих получить высшее образование в отечественных вузах", - подытожила директор УЦОКО.

Добавим, что в этом году 275 934 участники основной сессии преодолели порог по четырем предметам НМТ. То есть 85,09% сдали тест. А уже 17 июля стартует дополнительная сессия.

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Из-за чего в этом году жаловались на НМТ

Анализ обращений и апелляционных заявлений участников НМТ 2026 свидетельствует, что большинство жалоб было обусловлено форс-мажорными безопасностными и техническими обстоятельствами. В частности, основными причинами недовольства стали:

  • Длительные воздушные тревоги: Они оказали существенное влияние на ход основных сессий.
  • Психофизическая перегрузка: Например, в Одесской области преривали тестирование из-за тревог, поэтомуобщее время пребывания поступающих во временных экзаменационных центрах превышало 8 часов, что повлекло за собой значительную психоэмоциональную и физическую нагрузку на детей.
  • Технические сбои: Фиксировались единичные обращения по поводу проблем со стабильностью интернет-связи и функционированием компьютерной техники в условиях вызовов энергетической системы.

В УЦОКО отмечают, что по итогам рассмотрения всех обращений и заявлений, региональные центры оценивания качества образования принимали мотивированные решения в соответствии с действующей нормативной базой 2026 года

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