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После санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные РФ страны

Фото: Уже девять стран перестали обслуживать карты Газпромбанка (sputnik.by)
Автор: Карина Левицкая

США на днях включили российский "Газпромбанк" в подсанкционный список. Сейчас уже девять стран прекратили обслуживать карты данного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

После введенных санкций девять стран уже прекратили обслуживать карты "Газпромбанка". В частности, от сотрудничества отказались в:

  • Венгрии,
  • Вьетнаме,
  • Германии,
  • Казахстане,
  • Катаре,
  • Турции,
  • ОАЭ,
  • Таиланде.

В то же время стало известно, что карты "Газпромбанка" также не работают в Китае. Пока там не получается снять деньги в банкомате ICBC.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, такие страны, как Венгрия и Китай, считались дружественными в Россию.

Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. В этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений.

В частности глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что пакет санкций США против Москвы обрезал оккупантам доступ к мировым финансам.

В Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".

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ГазпромРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки