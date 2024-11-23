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Після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни

Фото: Вже дев'ять країн припинили обслуговувати картки Газпромбанку (sputnik.by)
Автор: Каріна Левицька

США днями включили російський "Газпромбанк" до підсанкційного списку. Наразі вже дев'ять країн припинили обслуговувати картки даного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Після введених санкцій дев'ять країн вже припинили обслуговувати картки "Газпромбанку". Зокрема від співпраці відмовились в:

  • Угорщині,
  • В'єтнамі,
  • Німеччині,
  • Казахстані,
  • Катарі,
  • Туреччині,
  • ОАЕ,
  • Таїланді.

Водночас стало відомо, що картки "Газпромбанку" також не працюють у Китаї. Наразі там не виходить зняти гроші в банкоматі ICBC.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, такі країни як Угорщина та Китай вважались дружніми до Росії.

Нагадаємо, що в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ.

Зокрема голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що пакет санкцій США проти Москви обрізав окупантам доступ до світових фінансів.

Натомість в Угорщині назвали "атакою на суверенітет" санкції США проти "Газпромбанку".

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