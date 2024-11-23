Після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни

США днями включили російський "Газпромбанк" до підсанкційного списку. Наразі вже дев'ять країн припинили обслуговувати картки даного банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Після введених санкцій дев'ять країн вже припинили обслуговувати картки "Газпромбанку". Зокрема від співпраці відмовились в:
Водночас стало відомо, що картки "Газпромбанку" також не працюють у Китаї. Наразі там не виходить зняти гроші в банкоматі ICBC.
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, такі країни як Угорщина та Китай вважались дружніми до Росії.
Нагадаємо, що в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ.
Зокрема голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що пакет санкцій США проти Москви обрізав окупантам доступ до світових фінансів.
Натомість в Угорщині назвали "атакою на суверенітет" санкції США проти "Газпромбанку".
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