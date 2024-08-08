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Финляндия пока оставит границу с Россией закрытой, - глава МИД

Четверг 08 августа 2024 10:10
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Финляндия пока оставит границу с Россией закрытой, - глава МИД Фото: глава МИД Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прокомментировала возможность открытия границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Пока граница (с Россией, - ред.) останется закрытой", - заявила она.

Однако министр отметила, что вопрос об открытии границы, вероятно, может быть вновь рассмотрен осенью.

Мигранты на границе Финляндии и РФ

Осенью прошлого года Финляндия столкнулась с резким увеличением числа мигрантов из Сомали и Ирака на своей границе с Россией. В ответ на это Финляндия закрыла границу и недавно продлила запрет на работу пограничных пунктов пропуска до дальнейшего распоряжения.

Журналистское расследование показало, что за наплывом мигрантов стояли российские силовые структуры. Согласно имеющимся данным, в организации этого кризиса участвовали те же структуры, которые ранее провоцировали подобные ситуации на границе Польши и Беларуси.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявлял, что Финляндия может вновь открыть границу с Россией при условии принятия закона об ограничении пограничного режима

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