Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость: кто будет следующим

Парламент Финляндия одобрил предложение правительства о полном запрете на приобретение недвижимости гражданами России. Страна в дальнейшем планирует расширить список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что испытывает большую радость от того, что парламент полностью поддержал это предложение, направленное на укрепление национальной безопасности.
Он подчеркнул, что это решение посылает четкое сообщение о том, что Финляндия не позволит дестабилизировать ситуацию в своей стране.
Как пишет издание, закон сейчас запрещает гражданам РФ покупать недвижимость в Финляндии. Согласно ему, пока разрешение на приобретение недвижимости не будет предоставлено только россиянам, но в дальнейшем любому лицу, страна гражданства которого ведет захватническую войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.
Предпосылкой для принятия данного закона стало обострение ситуации с безопасностью в стране. Министерство обороны ранее уже заявляло, что Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является одной из форм враждебного влияния.
"Минимизация рисков безопасности, связанных с недвижимостью, теперь будет продолжаться на следующих этапах.
Мы готовим правительственное постановление, которое определит страны, которые ведут захватническую войну и могут угрожать национальной безопасности Финляндии. Также готовится законодательство для усиления средств вмешательства в собственность, которая уже была приобретена", - пояснил министр.
Отношения России и Финляндии
Напомним, что еще в 2023 году Финляндия столкнулась с резким увеличением числа мигрантов из Сомали и Ирака на своей границе с Россией.
На официальные запросы по объяснению причин такого "наплыва" мигрантов Кремль или не отвечал, или не признавал своей причастности, однако позже журналистское расследование доказало, что
за наплывом мигрантов стояли силовые структуры из РФ.
Граница между Финляндией и Россией была закрыта.
Это решение действует и сейчас.
Кроме того, с тех пор Финляндия решила
высылать в РФ мигрантов, которым удается незаконным способом попасть на территорию страны.
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