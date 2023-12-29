После ракетной атаки РФ. Британия отправляет Украине сотни ракет для систем ПВО

Британия анонсировала срочные поставки ракет в системы противовоздушной обороны Украины после массированного ракетного удара РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса.
"Великобритания принимает срочные меры по укреплению противовоздушной обороны Украины после убийственных авиаударов Путина", - говорится в заявлении.
По его словам, сотни ракет для ПВО британского производства отправляются, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от варварских бомбардировок российского диктатора Владимира Путина.
"Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада - сейчас пришло время миру объединиться и удвоить наши усилия, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы", - добавил министр.
Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил:
В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.
Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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