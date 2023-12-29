Після ракетної атаки РФ. Британія відправляє Україні сотні ракет для систем ППО

Британія анонсувала термінове постачання ракет до систем протиповітряної оборони України після масованого ракетного удару РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса.
"Велика Британія вживає термінових заходів щодо зміцнення протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна", - йдеться в заяві.
За його словами, сотні ракет для ППО британського виробництва відправляються, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від варварських бомбардувань російського диктатора Володимира Путіна.
"Путін перевіряє обороноздатність України і рішучість Заходу - зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги", - додав міністр.
Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворог запустив:
Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.
Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.
Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.
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