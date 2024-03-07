После протестов фермеров в Варшаве задержали более полусотни провокаторов, - МВД Польши

После протестов фермеров в Варшаве 6 марта задержали 55 провокаторов, которые атаковали полицию после того, как организаторы объявили о завершении акции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства внутренних дел Польши.

Как рассказал министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, 26 правонарушителей вели себя особенно агрессивно. Примерно половина из них находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Хочу отделить две группы: протестовавшие фермеры и группка хулиганов, которые атаковали полицию и сделали это сознательно", - отметил польский министр.

Он не уточнил, кто именно эти люди и откуда приехали на протест.

"Полиция, которая действовала очень сдержанно во время всей демонстрации, реагировала на хулиганские действия, чтобы обеспечить безопасность", - добавил Кервинский.

По данным министра, в столкновениях с протестующими пострадали 14 полицейских. Один из них имеет серьезную травму головы и находится в больнице. Также четырем протестующим оказали помощь после использования полицией слезоточивого газа.

Протесты фермеров в Варшаве

Напомним, в среду, 6 марта, польские фермеры устроили многотысячную акцию протеста в центре Варшавы. Они жгли шины возле офиса главы правительства Дональда Туска и Сейма.

В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Протестующие забросали полицию брусчаткой и горящими файерами. В ответ на агрессивные действия правоохранители применили газ.

Ранее сообщалось, что из-за протеста 13 польских полицейских пострадали, а власти Польши раскритиковали агрессивные действия протестующих.

Добавим, что вчера еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский анонсировал новые законодательные предложения, чтобы удовлетворить потребности протестующих фермеров в странах ЕС. Позже в Еврокомиссии открестились от этого заявления комиссара.